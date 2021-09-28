Портфель кредитов МСБ банка "Открытие" за год вырос на 35% Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Портфель кредитов МСБ банка "Открытие" за год вырос на 35%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, по итогам III квартала объем кредитного портфеля банка в сегменте малого и среднего бизнеса составил 186,2 млрд рублей, увеличившись за год на 35% и на 23% за три квартала этого года. По оценке "Открытия", совокупный портфель кредитов МСБ российских банков за три квартала вырос на 8%.

За III квартал 2021 года банк "Открытие" предоставил своим клиентам из сегмента МСБ 5,1 тысяч кредитов, что на 55% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Сумма выданных кредитов составила 56,5 млрд рублей – это на 19% больше, чем годом ранее. Средняя сумма кредита составила 10,9 млн рублей.

Кредитный портфель банка "Открытие" в сегменте МСБ вырос с начала года на 23%. По данным регулятора, совокупный портфель таких кредитов, выданных российскими банками, за семь месяцев этого года вырос на 6%. По прогнозной оценке банка "Открытие", за три квартала рост составил 8%, а по итогам года совокупный портфель вырастет на 12%.

"В этом году мы наблюдаем стабильный рост выдачи экспресс-кредитов, предоставляемых клиентам онлайн на основе скоринга. Ежемесячно наши клиенты получают около 1,5 млрд рублей полностью дистанционно, а максимальная сумма такого кредита теперь составляет 10 млн рублей", - сказала директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка "Открытие" Елена Куроптева.

"В число наиболее востребованных продуктов "Открытия" для предпринимателей входят возобновляемые кредитные линии и овердрафты. По ним мы сразу утверждаем максимальный лимит, на 30% превышающий текущие возможности бизнеса. Таким образом, банк учитывает потенциал будущего роста клиентов. Возобновляемые кредитные линии банк предоставляет на срок до 5 лет – в течение этого периода при росте объемов бизнеса клиент может воспользоваться максимальным лимитом просто по заявлению, без необходимости проходить полный финансовый анализ", - добавила она.