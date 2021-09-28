Футбольный манеж и крытая ледовая арена появятся на стадионе "Водник" в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Футбольный манеж и крытая ледовая арена появятся на стадионе "Водник" в Нижнем Новгороде после реконструкции. Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации города Антон Ермаков в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 21 октября.

По его словам, в рамках реконструкции также запланированы капитальный ремонт административных зданий на территории стадиона, а также реконструкция футбольного поля и беговых дорожек.

В настоящее время ООО "Волгосетьпроект" ведется проектирование. Антон Ермаков отметил, что проектно-сметная документация уже находится в стадии завершения и скоро будет передана на экспертизу (срок окончания проектирования по контракту - декабрь). Отдельно разрабатывается проект капремонта здания, разработка ПСД завершится на следующей неделе.

Напомним, реконструкция стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде запланирована на 2022-2023 годы. После реконструкции стадион сохранит свое первоначальное назначение (проведение занятий по различным видам спорта среди воспитанников муниципального бюджетного учреждения спортивная школа "Водник"), а также будет местом для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом для всех категорий жителей города.