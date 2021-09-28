Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
21 октября 2021 15:46  [36] Футбольный манеж и крытая ледовая арена появятся на стадионе "Водник" в Нижнем Новгороде
20 октября 2021 10:06  [503] БК "НН" уступил "Дижону" во Франции
12 октября 2021 16:38  [1574] Спортсменка из Дзержинска одержала победу на первенстве мира по тяжёлой атлетике
11 октября 2021 17:46  [1433] Восемь нижегородцев выступят на первенстве России по кудо
11 октября 2021 09:27  [475] БК "Нижний Новгород" обыграл "Астану" из Казахстана
08 октября 2021 17:07  [1635] ФК "НН" оштрафовали за нарушение зрителями санитарного регламента
08 октября 2021 09:55  [534] Оборудование для ФОКа открытого типа на стадионе "Красная Этна" поступит до конца октября
07 октября 2021 18:02  [586] Первенство ПФО по КУДО пройдёт в Нижнем Новгороде 10 октября
06 октября 2021 18:46  [516] Юрий Шалабаев проинспектировал ход реконструкции нижегородского спорткомплекса "Чайка"
05 октября 2021 09:41  [550] Эксперты повысили шансы "Нижнего Новгорода" после очередной победы в РПЛ
Спорт

Футбольный манеж и крытая ледовая арена появятся на стадионе "Водник" в Нижнем Новгороде

21 октября 2021 15:46  [36] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Футбольный манеж и крытая ледовая арена появятся на стадионе "Водник" в Нижнем Новгороде после реконструкции. Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации города Антон Ермаков в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 21 октября.

По его словам, в рамках реконструкции также запланированы капитальный ремонт административных зданий на территории стадиона, а также реконструкция футбольного поля и беговых дорожек. 

В настоящее время ООО "Волгосетьпроект" ведется проектирование. Антон Ермаков отметил, что проектно-сметная документация уже находится в стадии завершения и скоро будет передана на экспертизу (срок окончания проектирования по контракту - декабрь). Отдельно разрабатывается проект капремонта здания, разработка ПСД завершится на следующей неделе.

Напомним, реконструкция стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде запланирована на 2022-2023 годы. После реконструкции стадион сохранит свое первоначальное назначение (проведение занятий по различным видам спорта среди воспитанников муниципального бюджетного учреждения спортивная школа "Водник"), а также будет местом для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом для всех категорий жителей города.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Реконструкция Стадион
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph