Три фельдшерско-акушерских пункта отремонтировали в Краснобаковском районе

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Сразу три фельдшерско-акушерских пункта капитально отремонтировали в Краснобаковском районе в рамках реализации в региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.
Так, в текущем году были отремонтированы ФАПы в деревне Лысица, селе Носовая и посёлке Пруды. На финансирование работ было выделено 1.8 млн, 1.12 млн рублей и 1.2 млн рублей соответственно.
Главврач Краснобаковской ЦРБ Людмила Быстрова отметила, что эти фельдшерско-акушерские пункты давно нуждались в ремонте. В ходе капремонта в ФАПах заменены полы, окна и электропроводка, оштукатурены стены и потолки, установлены отопительные котлы в новых специально оборудованных помещениях.
Кроме этого, по программе модернизации первичного звена здравоохранения более 8 млн рублей будет направлено на ремонт центральной районной больницы. В частности, будет отремонтирована система отопления.
В Минздраве рассказали, что в ближайшие годы будут отремонтированы и другие ФАПы. Также предстоит оснащение фельдшерских пунктов компьютерной техникой с выходом в интернет - для связи с врачами ЦРБ и оперативной записи пациентов на приём к специалисту.
Напомним, в Нижегородской области объём финансирования программы модернизации первичного звена до 2025 года составляет 15,6 млрд рублей. В её рамках планируется отремонтировать 664 объекта, построить более 100 ФАП, приобрести более 1,5 тысяч автотранспортных средств.
В 2021 году на программу модернизации уже выделено 2,8 млрд рублей: из федерального бюджета - 2,7 млрд рублей, из областного бюджета - 147,7 млн рублей. В программе модернизации принимают участие 88 медицинских организаций региона.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения проводятся капитальные работы в центральных районных больницах.
Напомним, председатель правительства России Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт нижегородской областной детской больницы и закупку оборудования.
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