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Бизнес

"Окская судоверфь" заложила киль головного сухогруза для "Волжского пароходства"

22 октября 2021 14:23  [63] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На "Окской судоверфи" в Навашине заложили киль головного судна серии RSD71 для "Волжского пароходства". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Директор АО "Окская Судоверфь" Владимир Куликов отметил, что сухогруз проекта RSD71 — это новое уникальное судно, полностью разработанное в России. Оно будет названо в честь основателя "Морского инженерного бюро", доктора технических наук, проектировщика судов и идеолога отечественного судостроения Геннадия Егорова.

До конца 2023 года планируется построить четыре сухогруза типа "река-море". Данный проект разработан Волжским пароходством совместно с ООО "Морское инженерное бюро" специально под грузовую базу пароходства. Проект универсален - сухогруз может работать, как в море с дедвейтом 7170 тонн, так и в реке с дедвейтом 4380 тонн.

Как подчеркнули в правительстве, "Окская судоверфь" с этого года внедряет бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", в связи с чем получает расширенную господдержку. Новые суда будут формироваться с учётом инструментов бережливых технологий, внедрённых на предприятии. Объём производства сухогрузов планируется увеличить на 20%.

При этом, внедрение бережливых технологий ведётся сразу на двух эталонных участках - изготовления балластно-осушительных систем сухогруза RSD59 и изготовления системы воздушных и измерительных трубопроводов для дистанционного измерения уровня жидкого груза в отсеках транспортных судов. От эффективности работы на них во многом зависят сроки и объёмы строительства сухогрузов класса "река-море".

Более 40 сотрудников судоверфи уже прошли соответствующее обучение у специалистов Федерального центра компетенций и смогут внедрять инструменты бережливого производства уже на всем предприятии, подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Как рассказал старший руководитель проектов Федерального центра компетенций Алексей Голубев, на первом потоке были организованы эргономичные рабочие места для сварщиков и сборщиков, работающих внутри корпуса строящегося сухогруза. Эксперты выявили и уже решили более 30 различных проблемных операций. На втором потоке выявлен потенциал по повышению производительности на участке более чем на 20% и сокращению незавершенного производства также на 20%.

Напомним, летом на "Окской судоверфи" состоялась закладка большого гидрографического катера проекта 19920 "Баклан" для военно-морского флота России. Это полностью нижегородский проект, разработанный конструкторским бюро "Вымпел".

Кроме того, предприятие в сентябре спустило на воду очередной сухогруз проекта RSD59 для московской компании "Астрол".

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Теги:
Судостроение Судоходство
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