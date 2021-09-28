Очаг бешенства среди диких лис выявлен в Дальнеконстантиновском районе Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области зарегистрирован новый случай бешенства диких лис. Об этом предупреждает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, очаг бешенства среди диких лис выявлен на территории деревни Зубаниха Дальнеконстантиновского района. Облветлаборатория 21 октября провела исследования патологического материала, полученного от животного, и подтвердила диагноз.

В соответствии с действующими Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, госветслужба под контролем Управления Россельхознадзора по Нижегородской области проводит мероприятия по ликвидации бешенства.

В Россельхознадзоре также сообщили, что с начала 2021 года на территории Нижегородской области бешенства зарегистрировано 39 случаев бешенства среди животных.

Напомним, ранее бешенство у лисы было выявлено в Арзамасском районе. А в Большеболдинском районе бешенством заразилась домашняя кошка.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.