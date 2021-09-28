Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 октября 2021 14:46  [33] Очаг бешенства среди диких лис выявлен в Дальнеконстантиновском районе
22 октября 2021 14:02  [91] Дорожные службы Нижнего Новгорода готовы к зиме на 70%
22 октября 2021 12:56  [179] Монтаж балок пролетных строений развязки на Циолковского завершится к декабрю
22 октября 2021 12:52  [131] Дорожники начали укладку нижнего слоя основания трассы на четвёртом этапе М-12
22 октября 2021 12:30  [159] Почти 750 человек заболели коронавирусом за сутки в Нижегородской области
22 октября 2021 12:21  [522] Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на ул. Бекетова и пр. Ленина в Нижнем Новгороде
22 октября 2021 12:10  [125] Строительная лаборатория контролирует качество материалов и соблюдение технологий при возведении М-12
22 октября 2021 11:37  [145] Объявлены победители фестиваля стрит-арта ПФО "ФормART"
22 октября 2021 10:36  [1844] Нижегородский общепит будет работать в нерабочие дни в режиме доставки
22 октября 2021 10:30  [1854] Нерабочие дни в Нижегородской области: для школьников объявлены каникулы, в детсадах открыты дежурные группы
Общество

Очаг бешенства среди диких лис выявлен в Дальнеконстантиновском районе

22 октября 2021 14:46  [33] Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области зарегистрирован новый случай бешенства диких лис. Об этом предупреждает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, очаг бешенства среди диких лис выявлен на территории деревни Зубаниха Дальнеконстантиновского района. Облветлаборатория 21 октября провела исследования патологического материала, полученного от животного, и подтвердила диагноз.

В соответствии с действующими Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, госветслужба под контролем Управления Россельхознадзора по Нижегородской области проводит мероприятия по ликвидации бешенства.

В Россельхознадзоре также сообщили, что с начала 2021 года на территории Нижегородской области бешенства зарегистрировано 39 случаев бешенства среди животных.

Напомним, ранее бешенство у лисы было выявлено в Арзамасском районе. А в Большеболдинском районе бешенством заразилась домашняя кошка.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бешенство Карантин Россельхознадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph