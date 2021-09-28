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Общество

Временные ограничения на парковку автомобилей введут в трёх районах Нижнего Новгорода с 12 ноября

22 октября 2021 17:25  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на ряде улиц с 12 ноября планируется ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств.

Как пояснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, данные меры вводятся в связи с нанесением дорожной разметки и будут носить временный характер.

Так, в Ленинском районе запрет на парковку будет введён на бульваре Заречном - от пр. Ленина до трамвайных путей и на ул. Октябрьской Революции - от пер. Холодильный до пр. Ленина.

В Канавинском районе ограничения затронут:

- ул. Советскую;
- ул. Совнаркомовскую - от ул. Мануфактурной до ул. Мурашкинской;
- ул. Стрелку - возле дома №4;
- ул. Мануфактурную - от ул. Совнаркомовской до дома №18;
- пер. Портовый;
- ул. Самаркандскую - возле дома №4Б корп.1 по ул. Стрелка.

В центре города под ограничения попадут следующие улицы:

- ул. Пушкина - от ул. Тимирязева до ул. Белинского;
- ул. Провиантская - от ул. Ковалихинской до ул. Ижорской;
- пер. Рыбный;
- ул. Семашко - от пл. Свободы до Верхневолжской набережной;
- ул. Сергиевская - от ул. Ильинской до Добролюбова;
- ул. Студеная - от ул. Звездинка до пер. Холодного;
- ул. Студеная - от ул. Белинского до ул. Максима Горького;
- ул. Трудовая - от ул. Белинского до ул. Максима Горького;
- пер. Чернопрудский;
- ул. Ульянова - от пл. Минина и Пожарского до ул. Провиантской.

В дептрансе добавили, что припаркованные в зоне действия запрещающих знаков автомобили будут эвакуироваться на охраняемую стоянку.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 11 ноября будут изменены правила парковки на ул. Алексеевской.

Кроме того, с 9 ноября будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на ул. Ванеева в районе дома №209 - на подъезде к специализированной кардиохирургической клинической больнице им. Королёва.

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Теги:
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