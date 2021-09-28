Временные ограничения на парковку автомобилей введут в трёх районах Нижнего Новгорода с 12 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на ряде улиц с 12 ноября планируется ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств.

Как пояснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, данные меры вводятся в связи с нанесением дорожной разметки и будут носить временный характер.

Так, в Ленинском районе запрет на парковку будет введён на бульваре Заречном - от пр. Ленина до трамвайных путей и на ул. Октябрьской Революции - от пер. Холодильный до пр. Ленина.

В Канавинском районе ограничения затронут:

- ул. Советскую;

- ул. Совнаркомовскую - от ул. Мануфактурной до ул. Мурашкинской;

- ул. Стрелку - возле дома №4;

- ул. Мануфактурную - от ул. Совнаркомовской до дома №18;

- пер. Портовый;

- ул. Самаркандскую - возле дома №4Б корп.1 по ул. Стрелка.

В центре города под ограничения попадут следующие улицы:

- ул. Пушкина - от ул. Тимирязева до ул. Белинского;

- ул. Провиантская - от ул. Ковалихинской до ул. Ижорской;

- пер. Рыбный;

- ул. Семашко - от пл. Свободы до Верхневолжской набережной;

- ул. Сергиевская - от ул. Ильинской до Добролюбова;

- ул. Студеная - от ул. Звездинка до пер. Холодного;

- ул. Студеная - от ул. Белинского до ул. Максима Горького;

- ул. Трудовая - от ул. Белинского до ул. Максима Горького;

- пер. Чернопрудский;

- ул. Ульянова - от пл. Минина и Пожарского до ул. Провиантской.

В дептрансе добавили, что припаркованные в зоне действия запрещающих знаков автомобили будут эвакуироваться на охраняемую стоянку.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 11 ноября будут изменены правила парковки на ул. Алексеевской.

Кроме того, с 9 ноября будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на ул. Ванеева в районе дома №209 - на подъезде к специализированной кардиохирургической клинической больнице им. Королёва.