Парковку запретят на подъезде к кардиохирургической больнице на ул. Ванеева Общество

Схема изменения движения Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 9 ноября будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на ул. Ванеева в районе дома №209 на подъезде к специализированной кардиохирургической клинической больнице им. Королёва. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей скорой помощи к медицинскому учреждению, пояснили в департаменте.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Ранее сообщалось, что с 20 октября планируется ввести запрет на парковку автомобилей в ночное время возле ФОКа "Юность" на улице Ярошенко, 5А.

Кроме того, с 22 октября запретят парковку транспортных средств на улице Ковалихинской около детского сада №7, а также напротив ТЦ EUROSPAR на улице Дьяконова.