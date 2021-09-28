Парковку запретят на подъезде к кардиохирургической больнице на ул. Ванеева

Схема изменения движения
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В Нижнем Новгороде с 9 ноября будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на ул. Ванеева в районе дома №209 на подъезде к специализированной кардиохирургической клинической больнице им. Королёва. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Изменения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей скорой помощи к медицинскому учреждению, пояснили в департаменте.
Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.
Ранее сообщалось, что с 20 октября планируется ввести запрет на парковку автомобилей в ночное время возле ФОКа "Юность" на улице Ярошенко, 5А.
Кроме того, с 22 октября запретят парковку транспортных средств на улице Ковалихинской около детского сада №7, а также напротив ТЦ EUROSPAR на улице Дьяконова.
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