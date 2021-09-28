Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2021 18:57  [85] Юрий Шалабаев: "Мы последовательно проводим модернизацию водопроводных станций для повышения качества воды"
20 октября 2021 18:37  [116] Парковку запретят на подъезде к кардиохирургической больнице на ул. Ванеева
20 октября 2021 18:18  [95] Нижегородские компании получат федеральные субсидии за трудоустройство безработных
20 октября 2021 18:03  [97] Более 600 тыс. кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию в Нижегородской области в 2021 году
20 октября 2021 17:35  [286] Решение о продолжительности каникул в Нижнем Новгороде будут принимать школы
20 октября 2021 17:24  [112] Около 40 "лежачих полицейских" установят на дорогах Приокского района
20 октября 2021 17:16  [111] Более 90 км тепловых сетей заменили в Нижнем Новгороде в 2021 году
20 октября 2021 17:00  [120] Депутаты ЗСНО обсудили продление финансирования дополнительных работ при расчистке рек в регионе
20 октября 2021 16:37  [152] Архитектурно-художественную концепцию Верхневолжской набережной утвердили в Нижнем Новгороде
20 октября 2021 16:23  [133] Благоустройство сквера Гордеевский и проспекта 70 лет Октября в Нижнем Новгороде должно завершиться в ноябре
Общество

Парковку запретят на подъезде к кардиохирургической больнице на ул. Ванеева

20 октября 2021 18:37  [116] Общество
Схема изменения движения

Схема изменения движения

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 9 ноября будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на ул. Ванеева в районе дома №209 на подъезде к специализированной кардиохирургической клинической больнице им. Королёва. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей скорой помощи к медицинскому учреждению, пояснили в департаменте.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Ранее сообщалось, что с 20 октября планируется ввести запрет на парковку автомобилей в ночное время возле ФОКа "Юность" на улице Ярошенко, 5А.

Кроме того, с 22 октября запретят парковку транспортных средств на улице Ковалихинской около детского сада №7, а также напротив ТЦ EUROSPAR на улице Дьяконова.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Парковка Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph