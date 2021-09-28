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Общество

Еще один врач в Нижнем Новгороде скончался от последствий коронавирусной инфекции

24 октября 2021 10:09  [165] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

На 63-м году ушла из жизни заведующая гастроэнтерологическим отделением нижегородской детской больницы №27 "Айболит" Екатерина Григорьевна Казакова.

Как сообщается в Instagram лечебного учреждения, врач умерла от последствий Covid-19.

"Вся ее жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служению маленьким пациентам. Она всегда была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим проблемам. Всегда протягивала руку помощи нуждающимся в ней, поддерживала не только словом, но и делом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память", - говорится в сообщении лечебного учреждения.

Напомним, что известный нижегородский врач, детский-инфекционист, заведующий отделением инфекционной больницы №23 Михаил Викторович Животовский умер в июле 2021 года от коронавируса.

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