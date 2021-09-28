Несколько автомобилей столкнулись у деревни Козловка в Кстовском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Авария с участием нескольких автомобилей произошла днем 24 октября на трассе у деревни Козловка в Кстовском районе.

Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы произошедшего.

На месте ДТП уже находятся все экстренные службы. Движение в районе аварии в настоящее время затруднено. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, что один человек погиб и еще два пострадали в ДТП в Навашинском районе 20 октября.