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Общество

Абонентский пункт для работы с клиентами "Нижегородского водоканала" открылся в поселке Новинки

25 октября 2021 10:33  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Абонентский пункт для работы с клиентами АО "Нижегородский водоканал" открылся в поселке Новинки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, прием жителей ведется специалистами информационно-расчётного центра ООО «Центр-СБК» по адресу улица Учительская, дом 12.

По словам директора Центра по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николая Смирнова, с 1 октября водоканал приступил к обязанностям гарантирующей организации на территории Новинского сельсовета, присоединенного к Нижнему Новгороду в 2020 году. На данный момент на территории Новинского сельсовета зарегистрировано 2400 лицевых счетов.

"Для удобства жителей совместно с ООО "Центр-СБК" было принято решение об открытии непосредственно в Новинках абонентского центра, в котором будет предоставляться расширенный перечень услуг водоканала. Это избавит наших абонентов от необходимости приезжать для решения вопросов по водоснабжению и водоотведению в Нижний Новгород", - отметил Николай Смирнов.

Кроме этого, потребители смогут обратиться в пункт по вопросам переоформления, проведения перерасчетов, внесения изменений в договоры, передачи показаний приборов учета.

В пресс-службе ведомства особо отметили, что в связи с переходом на обслуживание Нижегородским водоканалом начисления за октябрь, в случае отсутствия своевременно переданных показаний индивидуальных приборов учета, будут произведены по установленным нормативам с последующим проведением перерасчета при получении показаний прибора учета.

Передавать показания индивидуальных приборов учета абоненты могут не только в абонентском пункте, но и одним из следующих способов:

  • на сайте ООО "Центр СБК" www.bcnn.ru;
  • в личном кабинете абонента на сайте АО "Нижегородский водоканал" www.vodokanal-nn.ru;
  • на портале и в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" www.nn-card.ru;
  • через терминалы самообслуживания "СберБанка" при оплате жилищно-коммунальных услуг;
  • через СберБанк-Онлайн при оплате жилищно-коммунальных услуг;
  • в личном кабинете на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
  • в специальных полях квитанции при оплате в отделениях АО "Почта России" или через операционистов "СберБанка".

Получить оперативную консультацию по вопросам передачи показаний жители могут по телефону единого контакт-центра АО "Нижегородский водоканал": +7 (831) 233-99-99.

Показания индивидуальных приборов учета рекомендуется передавать с 23 по 25 число текущего месяца. При этом показания, переданные до 25 числа текущего месяца, будут учитываться при начислении платы в текущем месяце, после 25 – в следующем.

Собственники нежилых помещений и управляющие организации текущие показания приборов учета по нежилым помещениям могут передать:

  1. в личном кабинете абонента на сайте АО "Нижегородский водоканал" www.vodokanal-nn.ru со страницы "Передача показаний";
  2. по факсу 233-99-99 доб. 9;
  3. по электронной почте pokazanie@vodokanal-nn.ru с предоставлением следующей обязательной информации: наименование, номер договора, район (либо адрес объекта), Ф.И.О. лица, отправившего показания, контактный телефон и непосредственно показания.

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