Сборная Нижегородской области по сумо завоевала 12 медалей на кубке Европы Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сборная Нижегородской области по сумо завоевала 12 медалей на кубке Европы, который проходил в подмосковном Чехове 24 октября 2021 года. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

В соревнованиях участвовали более 200 сумоистов из России, Венгрии, Германии, Грузии, Италии, Польши, Эстонии и Украины.

Нижегородские спортсмены завоевали 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.

Одиннадцать медалей принадлежат воспитанникам спортивной школы борьбы "Созвездие":

- Екатерина Волкова - 1 место в категории 50 кг,

- Елизавета Седова - 2 место в категории 50 кг,

- Юля Чамалина - 3 место в категории 55 кг,

- Анастасия Леонтьева - 2 место в категории 55 кг,

- Яна Федотова - 3 место в категории 65 кг,

- Алена Сорокина - 3 место в категории 73 кг,

- Яна Давыдова - 1 место в категории 80 кг,

- Анна Александрова - 1 место в категории +80 кг,

- Ксения Данилина завоевала по серебряной медали в категории +80 кг и в абсолютном весе,

- Екатерина Гордеева - 3 место в категории 77 кг.

Кроме того, Александр Третьяков из Володарска занял 2 место в категории 77 кг.

Победители и призеры соревнований получили рейтинговые баллы, которые учитываются при отборе на Всемирные игры-2022. Они пройдут в американском городе Бирмингем, штат Алабама, с 7 по 17 июля 2022 года. В программу Игр войдут 34 вида спорта, 58 дисциплин, будет разыграно 223 комплекта медалей.

По словам вице-президента Федерации сумо России Михаила Аршинова, Анна Александрова является реальным кандидатом для участия во Всемирных играх.