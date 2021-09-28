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Спорт

Сборная Нижегородской области по сумо завоевала 12 медалей на кубке Европы

25 октября 2021 16:51  [83] Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сборная Нижегородской области по сумо завоевала 12 медалей на кубке Европы, который проходил в подмосковном Чехове 24 октября 2021 года. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

В соревнованиях участвовали более 200 сумоистов из России, Венгрии, Германии, Грузии, Италии, Польши, Эстонии и Украины. 

Нижегородские спортсмены завоевали 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.

Одиннадцать медалей принадлежат воспитанникам спортивной школы борьбы "Созвездие":

- Екатерина Волкова - 1 место в категории 50 кг,
- Елизавета Седова - 2 место в категории 50 кг,
- Юля Чамалина - 3 место в категории 55 кг,
- Анастасия Леонтьева - 2 место в категории 55 кг,
- Яна Федотова - 3 место в категории 65 кг,
- Алена Сорокина - 3 место в категории 73 кг,
- Яна Давыдова - 1 место в категории 80 кг,
- Анна Александрова - 1 место в категории +80 кг,
- Ксения Данилина завоевала по серебряной медали в категории +80 кг и в абсолютном весе,
- Екатерина Гордеева - 3 место в категории 77 кг.

Кроме того, Александр Третьяков из Володарска занял 2 место в категории 77 кг.

Победители и призеры соревнований получили рейтинговые баллы, которые учитываются при отборе на Всемирные игры-2022. Они пройдут в американском городе Бирмингем, штат Алабама, с 7 по 17 июля 2022 года. В программу Игр войдут 34 вида спорта, 58 дисциплин, будет разыграно 223 комплекта медалей. 

По словам вице-президента Федерации сумо России Михаила Аршинова, Анна Александрова является реальным кандидатом для участия во Всемирных играх.

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