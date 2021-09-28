Ремонт дороги Городец - Зиняки - Кантаурово завершился в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дорога Городец - Зиняки - Кантаурово в Нижегородской области полностью приведена в нормативное состояние в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в региональном правительстве.

Работы начались в прошлом году, когда в Городецком районе отремонтировали участок длиной почти 17,5 км. В нынешнем году отремонтировали ещё три участка общей протяжённостью более 21 км в Борском и Городецком районах.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в целом за 2020-2021 годы на ремонт этой дороги было выделено более 450 млн рублей.

"Речь идет о части маршрута, соединяющего сразу три районных центра – Городец, Ковернино и Сокольское – с Нижним Новгородом и трассой на Киров. Здесь довольно плотный поток машин, особенно в выходные дни. Поэтому мы приняли решение в рамках нацпроекта восстановить дорогу", - рассказал Глеб Никитин.

Специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и укрепили щебнем обочины. Разметка нанесена термопластиком со светоотражающими элементами, что повышает безопасность движения. Комиссия Главного управления автомобильных дорог и Госавтоинспекции приняла в эксплуатацию этот участок без замечаний.

"В следующем году планируем продолжить ремонт в Борском и Городецком районах: в целом в нормативное состояние будет приведено более 30 километров автодорог", - добавил губернатор Нижегородской области.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.