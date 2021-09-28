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Общество

Проверки норм эпидбезопасности прошли в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода 25 октября

25 октября 2021 17:57  [114] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В торговых центрах Нижнего Новгорода "Небо" и "Фантастика" 25 октября прошли проверки на предмет соблюдения норм, установленных указом губернатора Нижегородской области №27 "О введении режима повышенной готовности", а также ограничений, действующих в нерабочие дни - с 25 октября по 7 ноября.

Согласно изменениям, в торговых центрах могут работать только медицинские и аптечные организации, а также магазины, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Специалисты Роспотребнадзора в рамках проверки оценили входной контроль, дезинфекционный режим в магазинах, расположенных в торговых центрах, а также соблюдение масочного режима и использования антисептиков посетителями и сотрудниками.

Согласно информации, в ходе инспекции грубых нарушений не было выявлено - торговые точки соблюдают санитарные требования и требования указа губернатора.

"Если нарушение обнаружено, то оформляем документы для направления в суд. Мы настоятельно рекомендуем нижегородцам в данный период времени оставаться дома, минимизировать контакты и вакцинироваться, чтобы сохранить здоровье", - добавил ведущий специалист отдела надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора Яков Трефилов.

В региональном Минпроме рассказали, что торговые центры заполнены 25% - то есть, в основном, организации исполняют требования указа.

По информации департамента региональной безопасности Нижегородской области, в период с 18 по 24 октября в рейды выходили 1 294 патруля. За этот период было проверено 4 908 объектов, выписано 383 протокола, проведено 6 895 бесед.

Отметим, за нарушение указа следует предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет; на ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области установлены нерабочие дни. Соответствующие изменения в Указ о введении режима повышенной готовности внёс глава региона Глеб Никитин. По его словам, такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, в регионе приостанавливают деятельность многие организации. Массовые мероприятия при этом не проводятся.

Также нижегородский Минтранс призывает людей старше 65 лет по возможности воздержаться от использования общественного транспорта в нерабочие дни, с 25 октября по 7 ноября.

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Теги:
Коронавирус Роспотребнадзор Торговый центр
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