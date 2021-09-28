Бывшего начальника ГУФСИН по Нижегородской области осудят за поборы с подчинённых Политика

Фото: с сайта ГУФСИН

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области бывший начальник регионального ГУФСИН предстанет перед судом за совершение должностных преступлений. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Согласно информации, следователи СУ СК завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника ГУФСИН России по Нижегородской области Николая Теущакова по двум эпизодам превышения должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 года обвиняемый при пособничестве своего заместителя Евгения Сычёва незаконно требовал от остальных заместителей передавать ему часть премий (по 50 тыс. рублей), начисленных за добросовестное выполнение особо сложных и важных задач.

Отмечается, что в общей сложности Теущаков получил с подчинённых 1,4 млн рублей и использовал их на личные нужды.

Второй вскрывшийся факт превышения должностных полномочий был совершён при пособничестве главного экономиста Евгения Зюзина. По этой схеме своими премиями с руководителем ГУФСИН области должны были делиться подчинённые помощников начальника, а также начальники отделов. Таким образом, на личные нужды Теущаков получил ещё 1,85 млн рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемый был уволен из органов ФСИН, добавили в СУ СК.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, руководителя ГУФСИН по Нижегородской области Николая Теущакова отправили в отставку в ноябре 2020 года, после того, как начало набирать обороты громкое дело о вскрывшихся коррупционных фактах в Управлении.

Так, заместителя Теущакова, полковника внутренней службы Евгения Сычёва, арестовали по делу об откатах в июле 2020 года. Арестованный подозревался в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В сентябре 2021 года его осудили условно на 2 года.

Кроме того, главные экономисты ГУФСИН по Нижегородской области Александр Хохидра и Евгений Зюзин оказались причастны к поборам своих подчинённых. Их задержали в июле прошлого года, а спустя год, в июле 2021, суд вынес одному из них приговор.