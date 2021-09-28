Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
26 октября 2021 13:02  [73] Бывшего начальника ГУФСИН по Нижегородской области осудят за поборы с подчинённых
25 октября 2021 16:20  [207] "Единая Россия" проголосует за принятие бюджета в первом чтении
25 октября 2021 14:08  [232] Андрей Тарасов: "Перепись необходима для улучшения качества жизни населения"
25 октября 2021 11:59  [535] Победителями треков конкурса "Лидеры России" в ПФО стали 12 нижегородцев
22 октября 2021 19:07  [1095] Эксперт-мониторинг событий 15 – 22 октября 2021 года от АНО "Минин-центр"
22 октября 2021 18:56  [536] Игорь Норенков: "Важно, что основной упор при планировании бюджета Нижегородской области делается на базовые отрасли"
22 октября 2021 18:25  [485] Александр Шаронов: "Нулевое чтение" необходимо депутатам в начале рассмотрения главного финансового документа"
22 октября 2021 16:56  [447] Более 60 человек представляют Нижегородскую область в финале двух треков конкурса "Лидеры России"
20 октября 2021 13:50  [1880] Сергей Дорофеевский назначен начальником ГЖД
20 октября 2021 13:13  [406] Андрей Чертков: Перепись населения — это дело государственной важности
Политика

Бывшего начальника ГУФСИН по Нижегородской области осудят за поборы с подчинённых

26 октября 2021 13:02  [73] Политика

Фото: с сайта ГУФСИН

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области бывший начальник регионального ГУФСИН предстанет перед судом за совершение должностных преступлений. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Согласно информации, следователи СУ СК завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника ГУФСИН России по Нижегородской области Николая Теущакова по двум эпизодам превышения должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 года обвиняемый при пособничестве своего заместителя Евгения Сычёва незаконно требовал от остальных заместителей передавать ему часть премий (по 50 тыс. рублей), начисленных за добросовестное выполнение особо сложных и важных задач.

Отмечается, что в общей сложности Теущаков получил с подчинённых 1,4 млн рублей и использовал их на личные нужды.

Второй вскрывшийся факт превышения должностных полномочий был совершён при пособничестве главного экономиста Евгения Зюзина. По этой схеме своими премиями с руководителем ГУФСИН области должны были делиться подчинённые помощников начальника, а также начальники отделов. Таким образом, на личные нужды Теущаков получил ещё 1,85 млн рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемый был уволен из органов ФСИН, добавили в СУ СК.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, руководителя ГУФСИН по Нижегородской области Николая Теущакова отправили в отставку в ноябре 2020 года, после того, как начало набирать обороты громкое дело о вскрывшихся коррупционных фактах в Управлении.

Так, заместителя Теущакова, полковника внутренней службы Евгения Сычёва, арестовали по делу об откатах в июле 2020 года. Арестованный подозревался в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В сентябре 2021 года его осудили условно на 2 года.

Кроме того, главные экономисты ГУФСИН по Нижегородской области Александр Хохидра и Евгений Зюзин оказались причастны к поборам своих подчинённых. Их задержали в июле прошлого года, а спустя год, в июле 2021, суд вынес одному из них приговор.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коррупция Следственное управление ФСИН
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph