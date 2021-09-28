Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко положительно оценил действия Нижегородской области по борьбе с COVID-19 Общество

Фото: правительство России

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко положительно оценил действия Нижегородской области по борьбе с COVID-19. Об этом он заявил во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Михаил Мурашко отметил, что в связи с подъемом заболеваемости в стране введение ограничительных мер в регионах является крайне важным.

Далее он поблагодарил глав регионов, которые приняли решение об установлении дополнительных нерабочих дней раньше, чем рекомендовано правительством - с 30 октября по 7 ноября.

Так, в Нижегородской области дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения распространения коронавируса.

"Конечно, очень важно, чтобы регионы своевременно реагировали", - сказал Михаил Мурашко.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвёртой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области по состоянию на 26 октября зафиксировано 762 новых случая заболеваемости коронавирусом.