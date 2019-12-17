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Общество

Создание колумбариев на городских кладбищах пока не планируется

23 декабря 2019 12:16  [47] Общество

Фото: С сайта нижегородского крематория

Администрация Нижнего Новгорода пока не сформировала планы по созданию колумбариев на городских кладбищах. Об этом НИА Нижний Новгород сообщили в департаменте благоустройства горадминистрации.

Ранее сообщалось, что колумбарии будут установлены на крупнейших городских кладбищах. Такую информацию озвучил год назад директор единственного в городе крематория Владимир Ворошуха на открытии объекта.

В настоящее время в администрацию Нижнего Новгорода от лица ООО "Нижегородский ритуальный дом" (НРД) направлено предложение по установке на городских кладбищах колумбариев. Как пояснил НИА "Нижний Новгород" учредитель НРД Игорь Щеголев, ответа от администрации компания пока не получила.

В департаменте благоустройства горадминистрации агентству НИА "Нижний Новгород" сказали, что законодательство не предусматривает передачу мест погребения, включая стены скорби, на муниципальных кладбищах в ведение хозяйствующего субъекта.

"Таким образом, вопрос строительства колумбариев на территориях муниципальных кладбищ администрация города будет решать самостоятельно при учете потребностей и мнения населения Нижнего Новгорода", - пояснили в департаменте.

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