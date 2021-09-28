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Общество

Еще 783 нижегородца заболели коронавирусом за сутки

27 октября 2021 12:10  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 783 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 27 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Днем ранее было зарегистрировано 762 новых случая COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились уже 188 013 человек.

При этом 169 021 нижегородцев выздоровели, в том числе 584 человека были выписаны за последние сутки. Коронавирус в Нижегородской области унес жизни 7 565 человек, 40 - за последние сутки.

Согласно информации на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции - 1.05. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 16%.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвёртой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвёртая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

В регионе дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения распространения коронавируса.

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Теги:
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