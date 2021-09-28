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Политика

Татьяна Гриневич досрочно сложила полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода

27 октября 2021 13:17  [429] Политика
Татьяна Гриневич

Татьяна Гриневич

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Татьяна Гриневич досрочно сложила полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода. Ее отставка принята депутатами на заседании 27 октября 2021 года.

Это связано с тем, что Татьяна Гриневич стала депутатом Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Депутат прекратила свою деятельность в Гордуме с 24 сентября. 

Напомним, что Татьяна Гриневич была избрана в Гордуму по одномандатному избирательному округу № 31 в сентябре 2020 года. Депутат являлась председателем постоянной комиссии по экологии.

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Теги:
Городская дума Законодательное собрание Отставки
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