Татьяна Гриневич
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Татьяна Гриневич досрочно сложила полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода. Ее отставка принята депутатами на заседании 27 октября 2021 года.
Это связано с тем, что Татьяна Гриневич стала депутатом Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".
Депутат прекратила свою деятельность в Гордуме с 24 сентября.
Напомним, что Татьяна Гриневич была избрана в Гордуму по одномандатному избирательному округу № 31 в сентябре 2020 года. Депутат являлась председателем постоянной комиссии по экологии.
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