Депутаты выбрали председателей комиссий нижегородской Думы Политика

Депутаты нижегородской Думы VII созыва утвердили девять постоянных комиссий и выбрали председателей этих комиссий. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 29 сентября 2020 года.

Комиссию по бюджетной, финансовой и налоговой политике возглавит Марк Фельдман (как и прежде); по экономике, промышленности и предпринимательству - Денис Миронов; по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов; по имуществу и земельным отношениям Кирилл Лазорин (как и прежде); по транспорту и дорожному хозяйству - Станислав Прокопович; по городскому хозяйству - Карим Ибрагимов; по социальной политике - Инна Ванькина; по экологии - Татьяна Гриневич; по местному самоуправлению - Ольга Балакина (как и прежде).

Напомним, всего девять комиссий сформированы в новой Думе Нижнего Новгорода.

Олег Лавричев стал председателем Гордумы по итогам голосования 29 сентября. Евгений Костин, Владимир Тарасов, Денис Миронов и Николай Сатаев стали заместителями председателя Думы.