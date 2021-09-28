Воротынское коммунальное предприятие оштрафовали за слив сточных вод в реку без очистки Общество

Фото: Управление Росприроднадзора по Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Воротынский районный суд привлёк МУП "Воротынское жилищно-коммунальное хозяйство" к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ - за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Об этом сообщает Управление Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, Минэкологии региона в ходе проверки установило, что сточные воды от жилья и объектов соцкультбыта посёлка Воротынец сбрасываются без очистки в реку Гремячка, а также на рельеф местности.

Более того, МУП "Воротынское ЖКХ" не ведёт контроль за составом сточных вод, а собственные очистные сооружения у предприятия отсутствуют.

Представители МУП заявили, что сточная вода из приёмников по мере накопления откачивается и вывозится на очистку. Но данная информация не подтвердилась. Оказалось, что неочищенные сточные воды из системы самотёчной канализации сбрасываются прямо на землю в районе улицы Объездной.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что своими действиями МУП "Воротынское ЖКХ" нарушило Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и Земельный кодекс РФ, за что и было привлечено к административной ответственности.

Предприятие пыталось оспорить вынесенное постановление, но суд встал на сторону надзорного ведомства.

При этом, учитывая тяжёлое материальное положение МУП, судья снизил размер штрафных санкций с 400 до 200 тысяч рублей. Это ниже низшего предела, уточнили в Росприроднадзоре.

Ранее сообщалось, что Бутурлинский водоканал оштрафовали за слив бытовых отходов на землю.

Напомним также, что Росприроднадзор выявил факт загрязнения реки Каска Павловским водоканалом.