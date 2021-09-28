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Общество

Степень износа нижегородского электротранспорта превышает 80%

27 октября 2021 16:31  [103] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Степень износа нижегородских троллейбусов в среднем составляет 92,9%. Об этом сообщил директор МП "Нижегородэлектротранс" Андрей Шекунов в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 27 октября.

По его словам, в автопарке предприятия сейчас 220 троллейбусов. Средний возраст транспортных средств - более 17,7 лет, в то время как установленный срок службы - 10-16 лет. Таким образом у 156 троллейбусов он уже истек.

По трамваям подвижной состав предприятия - 280 единиц. Средний возраст вагонов - 25,7 лет, срок службы - 16-20 лет. Износ трамваев составляет 83,4%, у 165 из них истек срок эксплуатации.

Напомним, что четвертую партию б/у трамваев из Москвы приняли в собственность Нижнего Новгорода. 

Ранее сообщалось, что реформа общественного транспорта Нижегородской агломерации обойдётся в 117 млрд рублей.

Так, в рамках модернизации планируется закупка 202 трамваев и 157 троллейбусов. Также в Нижнем Новгороде будут построены 24 км новых трамвайных путей - в Сормовском и Приокском районах. Развитие метрополитена предполагается по двум направлениям: в сторону пл.Сенной и в центр Сормова.

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Теги:
Трамвай Транспорт
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