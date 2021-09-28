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Общество

Четвертую партию б/у трамваев из Москвы приняли в собственность Нижнего Новгорода

27 октября 2021 11:54  [123] Общество

Фото: скриншот презентации КУГИ Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Четвертую партию б/у трамваев из Москвы приняли в собственность Нижнего Новгорода. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 27 октября 2021 года (31 депутат проголосовал "за", один - воздержался).

Городу передано 35 трамвайных вагонов "Татра Т-3" 1987 года выпуска. Трамвайные вагоны находятся в работоспособном состоянии. Они прошли капитально-восстановительный ремонт на заводе "Мосгортранса" в 2011 году. Износ вагонов составляет 50-70%. Трамваи оборудованы электронной системой управления и асинхронным тяговым двигателем.

Ранее сообщалось, что десять московских б/у трамваев из новой партии уже доставлены в Нижний Новгород. На транспортировку 10 вагонов в Нижний Новгород МП "Нижегородэлектротранс" было затрачено 745 тысяч рублей. На транспортировку остальных вагонов заложено 2,6 млн рублей.

Как сообщил в ходе заседания генеральный директор МП "НЭТ" Андрей Шекунов, трамваи будут направлены на маршруты №6 и 7.

Сейчас, по его словам, подвижной состав предприятия - 280 трамваев. Средний возраст транспортных средств - 25,7 лет, в то время как срок службы - 16- 20 лет. Износ трамваев составляет 83,4%, у 165 из них истек срок эксплуатации.

Напомним, это уже четвертая партия б/у трамваев, полученная на безвозмездной основе из Москвы.  Первую партию из 11 трамвайных вагонов доставили в ноябре 2018 года, вторую партию из 10 вагонов - в августе 2020 года. Третью - в мае 2021 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс".

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Теги:
Имущество Трамвай Транспорт
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