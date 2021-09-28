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Правительство Нижегородской области рассматривает варианты введения дополнительных мер поддержки для бизнеса. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
По его словам, перед правительством Нижегородской области стоит задача совместно с предпринимателями и финансовыми организациями проработать все возможные меры для снижения нагрузки на бизнес в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
"Как уже не раз говорилось, нерабочие дни нужны, чтобы снизить количество контактов между людьми из-за высокой заболеваемости коронавирусом. В то же время мы понимаем, что некоторым сферам бизнеса приходится нелегко, поэтому по поручению губернатора Глеба Никитина совместно с Минпромом регулярно проводим онлайн-встречи с предпринимателями из пострадавших отраслей", - сказал Андрей Саносян.
Замгубернатора отметил, что у бизнеса есть много вопросов, связанных с тем, как он имеет право работать, какие требования необходимо соблюдать, какие меры поддержки могут получить предприниматели.
"Если на вопросы не подучается дать ответ сразу, берем тайм-аут на проработку. В частности, сейчас активно обсуждается тема о мерах поддержки. По этому направлению существенные возможности предусмотрены на федеральном уровне. В ближайшее время завершится разработка нормативно-правовой базы для программы льготного кредитования ФОТ 3.0, а также грантовой системы по выплате МРОТ представителям неработающих отраслей. Параллельно на основании позиций предпринимателей, которые они высказывают во время ВКС, прорабатываем возможности для оказания дополнительно региональной поддержки, а также для внесения корректировок в указ "О введении режима о повышенной готовности", - добавил Андрей Саносян.
Ранее сообщалось, что дни с 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области объявлены нерабочими. Многие магазины в том числе в ТРЦ приостановили свою работу, а рестораны и кафе работают в режиме доставки.
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