Правительство Нижегородской области рассматривает варианты введения дополнительных мер поддержки для бизнеса Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство Нижегородской области рассматривает варианты введения дополнительных мер поддержки для бизнеса. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

По его словам, перед правительством Нижегородской области стоит задача совместно с предпринимателями и финансовыми организациями проработать все возможные меры для снижения нагрузки на бизнес в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

"Как уже не раз говорилось, нерабочие дни нужны, чтобы снизить количество контактов между людьми из-за высокой заболеваемости коронавирусом. В то же время мы понимаем, что некоторым сферам бизнеса приходится нелегко, поэтому по поручению губернатора Глеба Никитина совместно с Минпромом регулярно проводим онлайн-встречи с предпринимателями из пострадавших отраслей", - сказал Андрей Саносян.

Замгубернатора отметил, что у бизнеса есть много вопросов, связанных с тем, как он имеет право работать, какие требования необходимо соблюдать, какие меры поддержки могут получить предприниматели.

"Если на вопросы не подучается дать ответ сразу, берем тайм-аут на проработку. В частности, сейчас активно обсуждается тема о мерах поддержки. По этому направлению существенные возможности предусмотрены на федеральном уровне. В ближайшее время завершится разработка нормативно-правовой базы для программы льготного кредитования ФОТ 3.0, а также грантовой системы по выплате МРОТ представителям неработающих отраслей. Параллельно на основании позиций предпринимателей, которые они высказывают во время ВКС, прорабатываем возможности для оказания дополнительно региональной поддержки, а также для внесения корректировок в указ "О введении режима о повышенной готовности", - добавил Андрей Саносян.

Ранее сообщалось, что дни с 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области объявлены нерабочими. Многие магазины в том числе в ТРЦ приостановили свою работу, а рестораны и кафе работают в режиме доставки.