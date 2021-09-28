Пётр Банников (справа)
Фото:
Парламент согласовал кандидатуру Петра Банникова на должность замгубернатора Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания Заксобрания Нижегородской области, которое проходит 28 октября в формате видеоконференцсвязи.
Согласно информации, депутаты Заксобрания одобрили его кандидатуру единогласно. После согласования кандидатуры председатель Заксобрания Евгений Люлин от имени всех депутатов пожелал Петру Банникову успехов на новой должности.
Напомним, 4 октября стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Петра Банникова исполняющим обязанности заместителя главы региона. Занимавший этот пост Дмитрий Краснов перешел на работу в Законодательное собрание Нижегородской области.
СПРАВКА:
Пётр Банников окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина и Нижегородскую академию МВД РФ. Служил в Вооруженных Силах Российской Федерации и спецслужбах. Несколько лет занимал должность заместителя руководителя УФСБ по Нижегородской области. С февраля 2021 года назначен помощником губернатора Нижегородской области.
Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За военные заслуги" и ,лагодарностью президента РФ.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+