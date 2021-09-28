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Политика

Парламент согласовал кандидатуру Петра Банникова на должность замгубернатора Нижегородской области

28 октября 2021 10:36  [553] Политика
Пётр Банников (справа)

Пётр Банников (справа)

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Парламент согласовал кандидатуру Петра Банникова на должность замгубернатора Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания Заксобрания Нижегородской области, которое проходит 28 октября в формате видеоконференцсвязи.

Согласно информации, депутаты Заксобрания одобрили его кандидатуру единогласно. После согласования кандидатуры председатель Заксобрания Евгений Люлин от имени всех депутатов пожелал Петру Банникову успехов на новой должности.

Напомним, 4 октября стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Петра Банникова исполняющим обязанности заместителя главы региона. Занимавший этот пост Дмитрий Краснов перешел на работу в Законодательное собрание Нижегородской области.

СПРАВКА:

Пётр Банников окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина и Нижегородскую академию МВД РФ. Служил в Вооруженных Силах Российской Федерации и спецслужбах. Несколько лет занимал должность заместителя руководителя УФСБ по Нижегородской области. С февраля 2021 года назначен помощником губернатора Нижегородской области.

Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За военные заслуги" и ,лагодарностью президента РФ.

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Теги:
Законодательное собрание Назначения
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