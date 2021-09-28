Очередной антирекорд: 45 человек погибли от коронавируса в Нижегородской области за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 794 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 28 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Днем ранее было зарегистрировано 783 новых случая COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились уже 188 807 человек.

При этом 169 587 нижегородцев выздоровели, в том числе 566 человек были выписаны за последние сутки. Коронавирус в Нижегородской области унес жизни 7 610 человек, 45 - за последние сутки.

Согласно информации на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции - 1.04. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 17%.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвёртой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвёртая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

В регионе дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения распространения коронавируса.