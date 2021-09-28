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Общество

Администрация Нижегородского района ограничит доступ бомжей в аварийные ОКН

28 октября 2021 12:36  [83] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Администрация Нижегородского района намерена ограничить доступ лиц без опредёленного места жительства в расселённые дома, которые признаны объектами культурного наследия (ОКН) и подлежат реконструкции. Об этом рассказали в мэрии Нижнего Новгорода.

Специалисты сначала осмотрят находящиеся в муниципальной собственности объекты, определят перечень необходимых работ и затем организуют их проведение.

Представители АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" и администрации Нижегородского района уже проверили дома №28 и №42 по улице Короленко, №22 и №22Б по улице Новая, №4Б лит В по улице Славянская. В ближайшее время планируется проверить аварийные и расселённые дома на улицах Грузинской, Студеной, Максима Горького, Сергиевской и в Плотничном переулке.

Заместитель главы администрации Нижегородского района Александр Иванов рассказал, что систематическая работа с историческими домами активно продолжается, над ними установлен общественный контроль - это позволит обеспечить их сохранение. Кроме того, проверка бесхозных домов является важной составляющей безопасности местных жителей.

После рабочих встреч начнутся производственные работы по обеспечению сохранности домов-ОКН - в первую очередь, по ограничению доступа к строениям со стороны маргинальных лиц, подчеркнули в районной администрации.

Напомним, в апреле 2020 года список объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде пополнил 21 дом. В частности, 7 исторических домов по адресам: ул. Славянская, 1, 2, 3а, 4а, 4а (литера б), ул. Студеная, 45а и ул.Студеная, 49/6. Ещё 14 домов также стали ОКН в квартале улиц Короленко-Новая. В единый государственный реестр включены дома: № 9, 15, 16, 17, 18, 26, 30, 38, 40 по улице Короленко и дома № 20А, 22, 22А, 23 и 55А по улице Новой. Это значит, что они теперь находятся под защитой от сноса.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода окн Реконструкция
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