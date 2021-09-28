Пятнадцать муниципальных квартир отремонтируют на Автозаводе до конца года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пятнадцать муниципальных квартир отремонтируют в Автозаводском районе до конца года. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, на эти цели из городского бюджета выделено 3,8 млн рублей.

"По поручению главы города Юрия Шалабаева были выделены средства городского бюджета на ремонт 15 муниципальных жилых помещений. Это очень важный вопрос, потому что семьи, расселенные из аварийного и ветхого фонда, обретут новое комфортное жилье", - отметил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин, проверяя работу подрядной организации, которая провела капитальный ремонт муниципальной квартиры на Южном шоссе.

Так, в квартире установлены новые входная и межкомнатные двери, отремонтирован санузел, заменены окна, выровнены стены, появились новые обои, напольное покрытие и др. Муниципальным контрактом также предусмотрена установка газовой плиты.

На данный момент ремонтные работы выполнены в 10 муниципальных квартирах по адресам: ул. Пермякова, д.44; ул. Прыгунова, д.21; пр. Кирова д.13; ул. Космическая д.37А; ул. Южное Шоссе д.26; ул. Политбойцов д.6; ул. Дьяконова д.9/1; Мостоотряд, д.29; ул.Пермякова, д.12; ул.Проезжая, д.19.

До конца года планируется завершение ремонтных работ в 5 муниципальных жилых помещениях и замена газового оборудования в 3 муниципальных квартирах.

Напомним, в 2020 году в Автозаводском районе отремонтировали 10 муниципальных квартир на улицах Дьяконова, Веденяпина, Сазанова, Маковского, Южное шоссе, Живописная и др. На эти цели из городского бюджета было выделено более 2,4 млн рублей.