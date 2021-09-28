Более 3000 научных статей опубликовали участники Нижегородского НОЦ за 9 месяцев Общество

Фото: Пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Участники нижегородского научно-образовательного центра за 9 месяцев 2021 года разместили 3026 статей в профильных журналах, индексируемых в базе данных научного цитирования Scopus. Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.

Отмечается, что для позитивной оценки деятельности НОЦ его участникам в год достаточно опубликовать около 1900 научных материалов.

Scopus - это агрегатор научных статей, в котором можно отследить их популярность в научной среде. Это один из главных инструментов для анализа публикаций и отслеживания трендов в области науки и техники.

Директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин рассказал, что нижегородские учёные активно публикуют свои разработки в профильных журналах.

"Год еще не закончен, наши участники успеют опубликовать и новые научные статьи. Их общее количество станет еще больше. Пока из 3026 статей 1420 написано по направлению "Инновационное производство, компоненты и материалы", 604 – "Интеллектуальный транспорт", 525 – "Передовые цифровые технологии", 244 – "Экология и ликвидация накопленного ущерба", 233 – "Высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение", - рассказал Игорь Федюшкин.

Больше всего статей опубликовали представители ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Института прикладной физики РАН, Московского технического университета связи и информатики, НГТУ им. Р.Е. Алексеева и Российского федерального ядерного центра.

Ранее Нижегородский НОЦ вошёл в число 10 научно-образовательных центров мирового уровня, которым по результатам деятельности в 2020 году выделен федеральный грант в размере 128 млн рублей.

Сообщалось, что НОЦ планирует средства гранта направить в том числе на поддержку научных разработок, после чего был объявлен конкурс на финансирование лучших научно-технических (технологических) проектов участников научно-технического центра.

Напомним, научно-образовательный центр в Нижегородской области был одним из первых пяти НОЦ, созданных в России в рамках нацпроекта "Наука". На сегодняшний день его участниками являются 37 организаций: 9 университетов, 22 предприятия, одна управляющая компания, четыре НИИ Российской академии наук и Российский федеральный ядерный центр. В технологическом портфеле НОЦ 110 проектов.