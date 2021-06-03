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Общество

Нижегородский НОЦ проведет конкурс научных проектов с многомиллионными призами

08 июня 2021 15:20  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Нижегородский НОЦ получит из федерального бюджета грант, средства которого будут направлены на поддержку его участников. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

7 июня 2021 года на оперативном совещании председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на поддержку 10 научно-образовательных центров мирового уровня в 2021 году в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 млрд рублей. Каждый из них получит грант в размере 128 млн рублей. Эти средства можно будет направить на развитие инфраструктуры, закупку современного оборудования для исследований и проектов, а также на внедрение новых программ обучения и стажировку сотрудников.

Нижегородский НОЦ планирует средства гранта направить в том числе на поддержку научных разработок. В частности, в ближайшие дни будет объявлен конкурс на лучший научный проект. В результате эксперты определят от пяти до десяти победителей, и каждый из проектов мирового уровня получит от НОЦ финансовую поддержку в размере 10 млн рублей.

Глеб Никитин отметил, что в состав Нижегородского НОЦ входят 29 организаций, в работе у которых находится более 110 высокотехнологичных проектов. Кроме того, в конкурсе смогут принять участие и авторы новых разработок.

Директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин уточнил, что деньги гранта должны прийти в НОЦ в июле, а до этого времени будут собираться конкурсные заявки от участников.

Напомним, 20 мая 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках заседания совета научно-образовательных центров мирового уровня представил основные направления работы Нижегородского НОЦ. Как отметил глава региона, Нижегородский научно-образовательный центр включает в себя шесть университетов, пять научных организаций, 17 предприятий и одну управляющую компанию, которые реализуют более 100 проектов совместно с более чем 70 организациями-партнерами. Контур деятельности центра - более 10 регионов России и несколько зарубежных стран.

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Теги:
Гранты Наука НОЦ
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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