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Общество

Работу фитнес-центров в период каникул проверили в Нижнем Новгороде

28 октября 2021 18:25  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В Нижнем Новгороде 28 октября прошли проверочные мероприятия по соблюдению норм, установленных указом губернатора Нижегородской области №27 "О введении режима повышенной готовности", а также ограничений, действующих в нерабочие дни - с 25 октября по 7 ноября.

Как уточнили в областном правительстве, объектами проверки стали крупные фитнес-центры города. В рейдах приняли участие сотрудники регионального министерства спорта.

Согласно изменениям в Указ, организации продолжат работать в дни каникул, но допуск людей в учреждения для занятия спортом осуществляется исключительно по QR-кодам или мультипассам.

"Руководители обязаны обеспечить проверку QR-кодов и подготовить сотрудников. Все факты о нарушениях будут тщательно проверяться", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Министерство спорта проводит выездные проверочные мероприятия по соблюдению указа губернатора №27 в организациях для занятия спортом. Мы проверяем входную группу, контроль наличия QR-кодов, соблюдается ли масочный режим, есть ли социальная разметка в тренажерных залах и залах для групповых занятий, наличие рециркулятов и антисептических средств. Сегодняшняя проверка показала, что в фитнес-клубах соблюдаются все требования указа губернатора", - сказала главный специалист отдела управления спортивными объектами регионального Минспорта Елена Полякова.

По мнению представителей фитнес-клубов, учреждения, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, в настоящее время являются эффективными помощниками для системы здравоохранения в процессах восстановления переболевшего населения, а также в целях профилактики заболеваемости. Согласно статистике прошлых лет, люди, активно занимающиеся спортом, менее подвержены средней и тяжёлой формам течения вирусных инфекций, легче переносят и быстрее восстанавливаются.

Спортучреждения и фитнес-клубы за прошедший год привели свою деятельность в соответствие с требованиями Роспотребнадзора и являются не просто безопасной территорией, но местом укрепления здоровья и главным инструментом борьбы с пандемией.

Ранее сообщалось, что проверки прошли в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода.

Напомним, за нарушение указа следует предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет; на ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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