Нижегородские электрички изменят свое расписание в период с 1 по 7 ноября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские электрички изменят свое расписание в период с 1 по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Так 1 и 2 ноября электрички будут курсировать по расписанию рабочего дня, 3 ноября - по расписанию пятницы, 4,5,6 и 7 ноября - по расписанию выходного дня.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября выходными.

При этом в Нижегородской области нерабочие дни были объявлены с 25 октября по 7 ноября.