Нижегородские электрички изменят свое расписание в период с 1 по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".
Так 1 и 2 ноября электрички будут курсировать по расписанию рабочего дня, 3 ноября - по расписанию пятницы, 4,5,6 и 7 ноября - по расписанию выходного дня.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября выходными.
При этом в Нижегородской области нерабочие дни были объявлены с 25 октября по 7 ноября.
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