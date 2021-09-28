Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
29 октября 2021 10:00  [40] Принудительное взыскание задолженности ждет тысячу неплательщиков за тепло и горячую воду в Дзержинске и Кстове
29 октября 2021 09:51  [59] Красная подсветка включится на нижегородской телебашне в поддержку акции по борьбе с инсультом
29 октября 2021 09:30  [151] Новая поставка вакцины "Спутник Лайт" в Нижегородскую область ожидается через две недели
29 октября 2021 09:04  [115] Нижегородские электрички изменят свое расписание в период с 1 по 7 ноября
28 октября 2021 18:45  [227] Волонтёры акции #МЫВМЕСТЕ готовы оказать помощь жителям Нижегородской области
28 октября 2021 18:34  [241] Участок дороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево в Нижегородской области отремонтирован по нацпроекту
28 октября 2021 18:25  [266] Работу фитнес-центров в период каникул проверили в Нижнем Новгороде
28 октября 2021 17:46  [416] Ректор ПИМУ пояснил причину введения нерабочих дней периодом в две недели
28 октября 2021 17:15  [336] Парковку автомобилей запретят на участке улицы Никитина в Нижнем Новгороде
28 октября 2021 16:44  [279] Администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение ярмарки к Новому году на пл. Горького
Общество

Нижегородские электрички изменят свое расписание в период с 1 по 7 ноября

29 октября 2021 09:04  [115] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские электрички изменят свое расписание в период с 1 по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Так 1 и 2 ноября электрички будут курсировать по расписанию рабочего дня, 3 ноября - по расписанию пятницы, 4,5,6 и 7 ноября - по расписанию выходного дня.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября выходными

При этом в Нижегородской области нерабочие дни были объявлены с 25 октября по 7 ноября.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус РЖД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph