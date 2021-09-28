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Экономика

Итоги всероссийского конкурса "IT-проект: Back To The Product" подвели в Нижнем Новгороде

23 октября 2021 10:23  [58] Экономика
Фотографии предоставлены ассоциацией iClaster

Фотографии предоставлены ассоциацией iClaster

Итоги всероссийского конкурса "IT-проект: Back To The Product" подвели в Нижнем Новгороде на площадке "Точка кипения" Мининского университета.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, в этом году конкурс проводился в пятый раз.

В финал вышли 14 перспективных решений в сфере веб-технологий, искусственного интеллекта и виртуальной реальности, Industry 4.0 (предполагает внедрение информационных технологий в промышленность) и в других областях.

Финалисты из нижегородской компании представили на конкурс цифровую лоу-код платформу "Акцент", иммерсивную VRШколу. Эти проекты выбрали из 70 разработок, которые были допущены к участию в конкурсе.

Финалистами стали не только нижегородские разработчики, но и представители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Белгорода, Новосибирска, Челябинска и других городов. Всего в конкурсе участвовали представители 15 регионов. При этом домашней площадкой конкурса остался Нижний Новгород.

"Сегодня доля цифровых технологий в экономике Нижегородской области составляет 10% — это в 2 раза выше, чем в среднем по России. Нижний Новгород входит в пятёрку крупнейших IT-городов страны. На такой почве появляется много интересных разработок, и важно, чтобы они имели возможность быть интегрированными в реальный сектор экономики. Именно такая задача стоит перед конкурсом «IT-проект», ведь его победители получают возможность найти потенциальных инвесторов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В жюри конкурса вошли министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов, директор ассоциации iCluster Марат Мухарьямов, директор Института информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н.И. Лобачевского Николай Золотых, директор АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" Евгений Федосеев, руководители компаний Intellivision, Tecom, IT-компании Lad, "БАРС Груп", группы компаний "Май" и другие эксперты.

Победителей конкурса выбрали в ходе питчинг-сессии, во время которой члены жюри оценили короткие презентации проектов и смогли задать вопросы разработчикам. Многие из них находились на связи в онлайн-режиме.

"Такой конкурс дает возможность найти новые современные решения, которые будут отвечать требованиям в том числе импортозамещения, соответствовать задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Отмечу, что с каждым годом уровень конкурсных работ растет", - отметил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.

Эксперты оценивали продукты финалистов по трем ключевым параметрам: технологической составляющей IT-проекта, компетенциям команды разработчиков и выбору бизнес-модели.

Центральной темой "IT-проекта" в этом году стало развитие продуктов для цифровой экономики. Главным критерием отбора продуктов для участия в конкурсе было наличие прототипа цифрового продукта и опыта его внедрения.

"Когда мы начинали конкурс "IT-проект" в 2016 году, большая часть технологических компаний региона работала в сервисной модели, оказывала услуги интеграции или аутсорсинга разработки, продуктовых компаний было не так много. Приоритетной целью iCluster является развитие и поддержка продуктовых компаний, развитие технологических компетенций, повышение производительности труда IT-компаний. Мы последовательно поддерживаем продуктовые компании через мероприятия, конкурсы, нетворкинг, прямые контакты с бизнесом. Благодаря этому сегодня мы наблюдаем принципиально иную картину - более 250 компаний из 1 100 в Нижегородской области занимаются разработкой собственных продуктов. Именно поэтому в этом году конкурс "IT-проект" удалось сфокусировать только на технологических компаниях. Результаты более чем оправдались: уровень проектов, которые мы оценивали, можно смело назвать мировым", — сказал руководитель ассоциации iCluster Марат Мухарьямов.

Победителями стали следующие проекты:
• QApp, программное решение для квантово-устойчивого туннелирования трафика — в номинациях Cybersecurity и Dream Team;
• иммерсивная VRШкола — в номинациях AR/VR и Grand Prix;
• Neurocam supervisor, комплексное решение видеоаналитики на основе технологии распознавания лиц — в номинации AI/Deep learning;
• АСОНИКА, автоматизированная система обеспечения надежности и качества аппаратуры — в номинации Data platforms/Digital twin;
• OmniHUB, универсальный пункт самообслуживания в шаговой доступности с интеграцией большого количества сервисов и подрядчиков услуг — в номинации Industry 4.0/IoT;
• Акцент, цифровая лоу-код платформа — в номинации No Code;
• инклюзивная цифровая среда "Звезда ближе" — в номинации Web Technologies.

Приз в специальной номинации Digital society от партнёра конкурса "БАРС Груп" получил проект Lexema-Medicine, который помогает оптимизировать работу гемодиализных центров.

Лучшей командой, по оценке жюри, стали разработчики QApp. Фаворит по итогам голосования жюри и зрителей финала - иммерсивная VRШкола.

В номинации "The Best IT Influencer" участники и финалисты конкурса выдвигали компании, сообщества и отдельных лидеров мнений, продвигающих интересы технологической отрасли их домашнего региона. Из 11-ти претендентов наибольшее число голосов жюри конкурса получила IT-компания Lad.

Победители получат оценку своего продукта от технологических и венчурных экспертов конкурса, смогут лично презентовать разработки на фидбэк-сессии с потенциальными партнерами, получат рекомендации по развитию продуктов и усилению команды. Также информация об их разработках будет размещена на "Карте технологий iCluster" - базе для технологического скаутинга.

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Теги:
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