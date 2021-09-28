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Общество

Волонтёры доставили нижегородским ветеранам 150 продуктовых наборов

29 октября 2021 12:52  [78] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Добровольцы центра НРО Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" доставили 150 продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Нижнем Новгороде в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. В состав набора входит мёд, варенье, печенье и другие сладости, а также продукты первой необходимости.

Напомним, в Нижегородской области все волонтёрские организации объединились для помощи жителям региона в сложной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Добровольцы будут оказывать помощь людям, которые соблюдают самоизоляцию.

На помощь по доставке товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств могут рассчитывать люди, находящиеся на домашнем лечении, представители старшего поколения (65+), а также инвалиды и социально незащищенные жители региона.

Чтобы получить волонтёрскую помощь, необходимо позвонить по телефону: 8-800-200-34-11 (круглосуточно) или по номеру 122, доб. 2 (время работы с 8:00 до 20:00).

Центр "Волонтёры Победы" также принимает заявки на доставку продуктов и медикаментов. Обратиться за помощью можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: 8 (831) 410-81-10.

"Я благодарен Волонтёрам Победы за их заботу и внимание. Очень приятно, что в такое непростое время, когда передвижения и общение ограничены, они навестили и принесли подарок. Важно даже не содержимое этих пакетов, а само внимание со стороны молодых людей", - поделился участник Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров.

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Теги:
Ветераны Волонтеры Коронавирус
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