Строительство ЖК "Университетский" завершится в Нижнем Новгороде в декабре Общество

проект строительства ЖК Университетский Фото: с сайта gipernn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство ЖК "Университетский" завершится в Нижнем Новгороде в декабре 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в "Дирекции по строительству".



Согласно информации, в настоящий момент строительные работы проводятся по запланированному графику.

На строительной площадке работает 116 человек, в том числе семь специалистов инженерно-технического сопровождения и два представителя застройщика. При производстве работ задействовано два башенных крана и восемь единиц колесной и гусеничной техники.

"На данный момент выполнены работы по устройству монолитного железобетонного каркаса на всех четырех секциях здания. Кроме того, на двух секциях из четырех полностью выполнена кладка внутренних и наружных стен, установлены стеклопакеты, выполнены фасадные работы, смонтированы внутренние инженерные сети, установлены лифты, выполнена стяжка полов, ведется отделка мест общего пользования", - рассказали в "Дирекции".

Кроме того, на остальных двух секциях ведутся кладочные работы, работы по установке лифтового оборудования, разводке инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления и канализации. Проводятся работы по отделке фасада здания, внутренних помещений и работы по устройству стяжки пола.

Также в активной фазе сейчас находятся работы по устройству автомобильной стоянки.

Напомним, что ЖК "Университетский" - это дом переменной этажности (5−7−9 этажей) с подземной парковкой. Объект начали строить во втором квартале 2016 года. Работы прекратились в начале 2017 года в связи с отсутствием финансирования. Готовность объекта на тот момент составляла менее 1%.

В последствии, застройщик ЖК "Университетский" ООО "Квартстрой Центр" был признан банкротом. В 2019 году площадку по суду передали АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству". Стоимость завершения строительства составляет 726 млн руб. Ввод здания в эксплуатацию позволит восстановить права 76 обманутых дольщиков.

Новому застройщику предоставят без торгов компенсационные участки общей площадью 55,8 тысяч кв.м. на Казанском шоссе, где компания планирует возвести семь многоквартирных жилых домов, инвестировав 4,6 млрд рублей.