Музеи Нижнего Новгорода проверили на соблюдение коронавирусных ограничений Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 29 октября прошли очередные проверки по соблюдению норм, установленных указом губернатора Нижегородской области №27 "О введении режима повышенной готовности", а также ограничений, действующих в нерабочие дни - с 25 октября по 7 ноября. Так, сотрудники регионального министерства культуры проверили городские музеи.

Согласно изменениям в Указ, допуск в музеи осуществляется исключительно по QR-кодам или мультипассам.

В региональном Минкультуры сообщили, что проверяют свои подведомственные учреждения ежедневно, и в ходе проверочных мероприятий грубых нарушений не было выявлено.

Заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина отметила, что музеи - это единственные учреждения культуры, которые могут принимать посетителей. В связи с этим уделяется особое внимание соблюдению всех норм и требований. Так, сотрудники следят за наличием у посетителей масок и перчаток, проверяют соблюдение дистанции и контролируют число посетителей.

Напомним, ответственность за нарушение указа губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьёй 20.6.1 КоАП РФ и влечёт предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП – от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Ранее сотрудники нижегородского Минспорта проверили работу крупных фитнес-центров города.