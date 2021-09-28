ГАЗель протаранила стоящую на обочине фуру на проспекте Ленина в Дзержинске

Фото:
В Дзержинске случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьёзно пострадал один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области
По предварительной информации авария произошла в 11:30 на проспекте Ленина. 20-летний водитель автомобиля ГАЗель не справился с управлением и врезался в прицеп стоящего на обочине грузовика Volvo.
В результате ДТП водитель ГАЗели был госпитализирован с множественными ранениями.
Сотрудники ГИБДД проводя проверку по факту произошедшего, добавили в ГУ МВД.
Напомним, в Нижнем Новгороде 16 октября водитель грузовой ГАЗели спровоцировал ДТП с участием автобуса ЛиАЗ и маршрутного такси ПАЗ. Количество пострадавших в этой аварии составило 24 человека.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+