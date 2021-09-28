ГАЗель протаранила стоящую на обочине фуру на проспекте Ленина в Дзержинске Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В Дзержинске случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьёзно пострадал один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области

По предварительной информации авария произошла в 11:30 на проспекте Ленина. 20-летний водитель автомобиля ГАЗель не справился с управлением и врезался в прицеп стоящего на обочине грузовика Volvo.

В результате ДТП водитель ГАЗели был госпитализирован с множественными ранениями.

Сотрудники ГИБДД проводя проверку по факту произошедшего, добавили в ГУ МВД.

Напомним, в Нижнем Новгороде 16 октября водитель грузовой ГАЗели спровоцировал ДТП с участием автобуса ЛиАЗ и маршрутного такси ПАЗ. Количество пострадавших в этой аварии составило 24 человека.