Более 30 административных дел возбуждено в Нижегородской области из-за эпиднарушений

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Порядка 32 административных дел возбуждено в Нижегородской области из-за эпидемиологических нарушений с 11 октября. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В настоящее время три из них уже рассмотрены судом. В результате двум индивидуальным предпринимателям из Выксы вынесены представления о приостановлении деятельности на 14 суток (ИП Кормилицын и ИП Черкунов - магазины непродовольственной торговли), а также штраф - 25 тысяч рублей.
Согласно информации, всего за этот период в регионе было обследовано 1100 объектов.
Основными нарушениями, выявленными при проверках оказались - отсутствие дезинфекционного режима в организациях, антисептиков вирулицидного действия, входного контроля и оборудования по обеззараживанию воздуха.
Ранее сообщалось, что более 20 нарушений эпидемиологических норм выявлено в заведениях Нижнего Новгорода 29 октября.
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