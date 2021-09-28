Более 30 административных дел возбуждено в Нижегородской области из-за эпиднарушений Общество

Фото: Роспотребнадзор

Порядка 32 административных дел возбуждено в Нижегородской области из-за эпидемиологических нарушений с 11 октября. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В настоящее время три из них уже рассмотрены судом. В результате двум индивидуальным предпринимателям из Выксы вынесены представления о приостановлении деятельности на 14 суток (ИП Кормилицын и ИП Черкунов - магазины непродовольственной торговли), а также штраф - 25 тысяч рублей.

Согласно информации, всего за этот период в регионе было обследовано 1100 объектов.

Основными нарушениями, выявленными при проверках оказались - отсутствие дезинфекционного режима в организациях, антисептиков вирулицидного действия, входного контроля и оборудования по обеззараживанию воздуха.

Ранее сообщалось, что более 20 нарушений эпидемиологических норм выявлено в заведениях Нижнего Новгорода 29 октября.