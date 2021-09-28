Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2021 16:36  [39] Юрий Шалабаев проверил подготовку к зиме предприятий НЭТ и РЭД
01 ноября 2021 15:53  [96] Движение транспорта по участку пр. Гагарина изменится 2, 4 и 7 ноября
01 ноября 2021 15:44  [91] Одиннадцать важных для развития туризма дорог отремонтировали в Нижегородской области
01 ноября 2021 15:30  [195] Более 30 административных дел возбуждено в Нижегородской области из-за эпиднарушений
01 ноября 2021 15:22  [125] Ольга Ковалишена: "Вакцинация - личное решение каждого, но в интересах всего общества"
01 ноября 2021 14:03  [247] Правительство Нижегородской области еще не обсуждало вопрос продления нерабочих дней
01 ноября 2021 13:11  [161] Листерии обнаружены в котлетах нижегородского производителя
01 ноября 2021 12:27  [222] Бюсты князей династии Рюриковичей установят в Печерском монастыре в Нижнем Новгороде
01 ноября 2021 12:23  [215] Более 800 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки
01 ноября 2021 11:51  [190] Жилой комплекс "Новинки Smart City" планируется достроить в ноябре 2022 года
Общество

Более 30 административных дел возбуждено в Нижегородской области из-за эпиднарушений

01 ноября 2021 15:30  [195] Общество

Фото: Роспотребнадзор

Порядка 32 административных дел возбуждено в Нижегородской области из-за эпидемиологических нарушений с 11 октября. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 

В настоящее время три из них уже рассмотрены судом. В результате двум индивидуальным предпринимателям из Выксы вынесены представления о приостановлении деятельности на 14 суток (ИП Кормилицын и ИП Черкунов - магазины непродовольственной торговли), а также штраф - 25 тысяч рублей.

Согласно информации, всего за этот период в регионе было обследовано 1100 объектов. 

Основными нарушениями, выявленными при проверках оказались - отсутствие дезинфекционного режима в организациях, антисептиков вирулицидного действия, входного контроля и оборудования по обеззараживанию воздуха.

Ранее сообщалось, что более 20 нарушений эпидемиологических норм выявлено в заведениях Нижнего Новгорода 29 октября. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Роспотребнадзор Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph