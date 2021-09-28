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Политика

Экс-депутат Госдумы от Нижегородской области Денис Москвин стал вице-президентом ОМК

01 ноября 2021 16:27  [81] Политика
Денис Москвин

Денис Москвин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экс-депутат Госдумы от Нижегородской области Денис Москвин стал вице-президентом Объединенной Металлургической Компании. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Я неоднократно говорил, что связывал и связываю свою жизнь с родной Нижегородской областью и несмотря на федеральный статус этой одной из крупнейших промышленных компаний в стране, именно в нашей области сосредоточено ее крупнейшее производство", - пояснил он выбор места работы.

Он напомнил, что ОМК планирует строительство первого в Европе завода по технологии "зеленой металлургии" с инвестициями в промышленность региона более 150 млрд рублей. 

"Большая честь, стать частью команды единомышленников, планирующих горизонт развития отрасли на десятилетия вперед, реализующих проекты, которые до сих пор не существовали ни у нас, ни за рубежом", - написал Денис Москвин.

Напомним, Денис Москвин являлся депутатом Госдумы с 2016 года. Тогда он набрал наибольшее число голосов избирателей среди всех прошедших в Госдуму кандидатов по нижегородским округам. Однако, перед последними выборами заявил, что не будет избираться на новый срок. Денис Москвин объяснил свое решение получением новых предложений.

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Теги:
Денис Москвин Назначения ОМК
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