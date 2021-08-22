Новую станцию снеготаяния в Нижнем Новгороде планируется начать эксплуатировать с 1 января Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новую станцию снеготаяния на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде планируется начать эксплуатировать с 1 января. Об этом сообщил генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 17 сентября.

По его словам, объект будет сдан до 31 декабря. Сметная стоимость строительства станции составляет 104 млн рублей.

Цена будет установлена в размере 144 рубля за куб.

Строительство станции стартовало в августе.

На площадке предусмотрено место для складирования снега площадью 600 кв.м. для временного складирования 3000 куб.м. снега. Производительность станции составит 7 тысяч кубометров в сутки. Одновременно на станции снеготаяния разгружаться смогут три самосвала.

Напомним, что работы проводятся в соответствии с концессионным соглашением между АО "Нижегородский водоканал" и администрацией Нижнего Новгорода. Оно заключено на десять лет. Концессионная плата будет состоять из фиксированной (14,8 млн рублей) и переменной частей. Последняя представляет собой процент от величины превышения фактической выручки над суммой расходов. Плановая выручка концессионера будет рассчитываться, исходя из объемов утилизации снега.

Отметим, что на данный момент в Нижнем Новгороде функционирует одна станция, проектная мощность которой в разы меньше.