Нижегородские школьники вернутся к очному обучению после каникул Общество

Нижегородские школьники вернутся к очному обучению после каникул. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

Согласно информации, министерство сейчас не рассматривает вопрос перевода детей на дистанционное обучение после 7 ноября.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни для недопущения распространения коронавируса. Так, с сохранением заработной платы в регионе приостанавливают деятельность многие организации. На этот период в школах региона установлены каникулы.