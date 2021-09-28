Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2021 17:28  [79] Нижегородская область стала претендентом на звание "Лучшего цифрового региона страны"
01 ноября 2021 16:52  [125] Нижегородские школьники вернутся к очному обучению после каникул
01 ноября 2021 16:50  [92] Волонтёры оказали помощь многодетной семье погорельцев из посёлка Красная горка
01 ноября 2021 16:36  [113] Юрий Шалабаев проверил подготовку к зиме предприятий НЭТ и РЭД
01 ноября 2021 15:53  [148] Движение транспорта по участку пр. Гагарина изменится 2, 4 и 7 ноября
01 ноября 2021 15:44  [118] Одиннадцать важных для развития туризма дорог отремонтировали в Нижегородской области
01 ноября 2021 15:30  [277] Более 30 административных дел возбуждено в Нижегородской области из-за эпиднарушений
01 ноября 2021 15:22  [148] Ольга Ковалишена: "Вакцинация - личное решение каждого, но в интересах всего общества"
01 ноября 2021 14:03  [367] Правительство Нижегородской области еще не обсуждало вопрос продления нерабочих дней
01 ноября 2021 13:11  [174] Листерии обнаружены в котлетах нижегородского производителя
Общество

Нижегородские школьники вернутся к очному обучению после каникул

01 ноября 2021 16:52  [125] Общество

Нижегородские школьники вернутся к очному обучению после каникул. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

Согласно информации, министерство сейчас не рассматривает вопрос перевода детей на дистанционное обучение после 7 ноября.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни для недопущения распространения коронавируса. Так, с сохранением заработной платы в регионе приостанавливают деятельность многие организации. На этот период в школах региона установлены каникулы. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Коронавирус Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph