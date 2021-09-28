Профессиональный оконный сервис – качество и оперативность

Окна ПВХ традиционно отличаются продолжительным сроком службы. Однако, из-за долгой и интенсивной эксплуатации окон, а также вредного воздействия погодных условий с годами они начинают терять герметичность и подвержены поломкам.

Отремонтировать окна самостоятельно не всегда возможно, так как это требует практики и опыта. Профессиональный опыт, накопленный за годы работы, и удовлетворенность клиентов характеризуют качество услуг компании "Spez". Также бывает, что дефект окон настолько серьезен, что ремонт нецелесообразен с экономической точки зрения, и лучше просто заменить их. Окна от Spez отличаются качеством, надежностью и функциональностью по разумной цене.

В сервис и ремонт окон ПВХ входит:

регулировка;

герметизация – замена уплотнителей окон;

замена и регулировка оконной фурнитуры,

модификация окон – изменение функции с открывания на открытие откидной, установка функции коррекции наклона, установка противовзломной фурнитуры;

замена стеклопакетов.

Преимущества специализированного сервиса:

использование современного инструмента;

оригинальные и качественные комплектующие;

профессионализм, точность, порядочность, пунктуальность мастеров;

гарантия на выполненные работы.

Регулировка окон ПВХ

Если окно не закрывается, и нет возможности определить причину неисправности, необходимо воспользоваться помощью квалифицированного специалиста. Регулировка предполагает не только изменение положения, но и изменение давления створки. Если уплотнители треснуты или повреждены, их необходимо заменить, чтобы пластиковые окна были герметичны на 100%. Восстановление функциональности и герметичности окон позволит сэкономить на отоплении.

Замена стеклопакетов

Серьезное повреждение стекла портит внешний вид, представляет опасность и значительно снижает теплоизоляционные свойства оконных конструкций. Чтобы заменить стеклопакет, необходимо обратиться в специализированный сервис, специалисты которого изготовят и установят герметичный блок.

Компания предлагает комплексные услуги, связанные с установкой, ремонтом и обслуживанием пластиковых окон. Помимо обычного ремонта окон, регулировки фурнитуры, герметизации и послегарантийных проверок, можно также установить элементы, улучшающие работу оконных конструкций. Услуги монтажа и ремонта окон ПВХ оказываются быстро, дешево и, главное, надежно.

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