Уголовное дело возбуждено по факту травмирования ребенка на карусели в Кстове Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту травмирования ребенка на карусели в Кстове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, днем 16 октября текущего года 8-летняя девочка каталась на карусели, установленной на детской площадке по адресу: ул. 3-й Микрорайон. Там она взялась за металлический руль, который оказался не закреплен к основанию карусели. В результате чего под тяжестью руля девочка упала и получила перелом пальца руки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе расследования действиям должностных лиц администрации Кстовского района, ответственным за надлежащие состояние установленных на детской площадки качелей, будет дана юридическая оценка.

Напомним, в августе другая маленькая девочка потеряла фалангу пальца в детском городке в нижегородском парке. Опасную горку демонтировали.