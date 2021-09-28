Нового главврача назначили в Ардатовской ЦРБ Общество

Ардатовская районная больница Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Ардатовской районной больнице сменился руководитель. Исполняющей обязанности главного врача назначена Мария Васильевна Костерина. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минздраве.

В должность Костерина вступила в соответствии с приказом министра здравоохранения Нижегородской области.

Как отметил сам Давид Мелик-Гусейнов, "медучреждение начинает новую жизнь". Он рассказал, что скоро на базе ЦРБ появится межрайонный медицинский центр, а также откроется инфекционный корпус. Это создаст в больнице условия для того, "чтобы лечить и лечиться".

Предыдущий руководитель - Виктор Васильевич Прытков - покинул этот пост по собственному желанию, добавили в Минздраве.

Мария Костерина в 2015 году закончила Нижегородскую государственную медицинскую академию. Работала в клинической больнице №50 Сарова, а затем в Ардатовской ЦРБ участковым терапевтом.

Как подчеркнули в Минздраве, специалист имеет сертификат организатора здравоохранения, и в соответствии с этим может занимать должность руководителя.

Напомним, ранее новый главврач появился в Кстовской ЦРБ: должность заняла Елена Гребенкина. Её предшественник - Александр Цопов - покинул пост в связи с избранием в Законодательное собрание Нижегородской области.

Кроме того, новые руководители были назначены в Балахнинской ЦРБ, а также в нижегородской больнице №5.