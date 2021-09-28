Новым главным врачом Кстовской ЦРБ назначена Елена Гребенкина Общество

Елена Гребенкина Фото: Нижегородский онкодиспансер

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В центральной районной больнице Кстова сменился руководитель. Главным врачом назначена Елена Гребенкина. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём аккаунте Instagram.

Глава минздрава уже представил нового главврача медицинскому персоналу ЦРБ. Он отметил, что кстовская больница должна стать сильным медицинским мультидисциплинарным центром для восточной части Нижегородской области.

Елена Гребенкина окончила ординатуры НижГМА по специальностям "акушерство и гинекология" и "онкология". Является кандидатом медицинских наук, награждена медалью имени Н.Н. Трапезникова "За вклад в развитие онкологической службы". До нового назначения являлась заместителем главного врача по организационно-методической работе Нижегородского областного клинического онкологического диспансера.

Напомним, предшественник Елены Гребенкиной - Александр Цопов - покинул пост в связи с избранием в Законодательное собрание Нижегородской области.