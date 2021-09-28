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Общество

Мария Самоделкина: "Для волонтеров и депутатов "выходной" или "не выходной" - нет разграничения"

02 ноября 2021 17:36  [97] Общество

Нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября. Депутат Думы Нижнего Новгорода, руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина рассказала НИА "Нижний Новгород", как проводит эти дни.

"Я с 25 числа находилась на больничном, была высокая температура. Вчера получила отрицательный результат теста на коронавирус - значит, это было ОРВИ. И уже со вчерашнего дня включилась в работу как волонтер", - сказала она.

"У нас сейчас активно ведется работа по многим направлениям оказания помощи людям. Волонтеры помогают в поликлиниках - вбивают результаты ПЦР и обзванивают пациентов. За нами закреплено 20 медицинских учреждений. Доставляют продукты и лекарства гражданам старше 60 лет, которые сейчас находятся на самоизоляции. Каждый день мы мониторим состояние ветеранов ВОВ и тружеников тыла - спрашиваем, как их самочувствие, и что необходимо", - пояснила Мария Самоделкина.

"Например, вчера я сначала отдежурила четырехчасовую смену в поликлинике №31 - помогала врачам печатать направления на госпитализацию. Затем в качестве автоволонтера отвозила врачей к пациентам. После этого поехала по заявкам, которые поступили на горячую линию. У меня было шесть заявок, по которым нужно было доставить продукты. Среди них ветеран Великой Отечественной войны Александра Алексеевна, одинокие дедушки и бабушки, а также семья, которая находится на самоизоляции (мама и двое детей, а муж находится в командировке). Сегодня мы провели обучение для новых волонтеров, распределили всех по заявкам, теперь собираем обратную связь", - отметила она.

Мария Самоделкина добавила, что помимо волонтерской деятельности в эти дни она продолжает работать на своем избирательном округе. 

"Для депутатов "выходной" или "не выходной" - нет разграничения. Я на постоянной основе общаюсь с избирателями через соцсети. Сегодня решался вопрос с установкой детских площадок на округе. Две площадки подрядчик еще не успел сделать, а уже скоро морозы. Пытаемся ускорить процесс. Также выделили деньги гимназии №2 на замену окон, контролируем этот вопрос", - сообщила депутат.

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Теги:
Волонтеры Городская дума Коронавирус
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