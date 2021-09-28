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Культура и отдых

Андрей Орлов: "В эти дни мы сконцентрированы на том, чтобы порадовать нижегородцев новогодней сказкой"

02 ноября 2021 18:10  [87] Культура и отдых
Андрей Орлов

Андрей Орлов

Фото: пресс-служба театра

Нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября. Солист Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. Пушкина Андрей Орлов рассказал НИА "Нижний Новгород", как проводит эти дни.

"Сейчас театр закрыт для зрителей, но это не значит, что в театре нет жизни. Балетная труппа, например, с головой погружена в подготовку очень важной премьеры – балета "Щелкунчик". Нам предстоит большая работа, и мы полностью сконцентрированы на том, чтобы порадовать нижегородцев главной новогодней сказкой. И не только нижегородцев, ведь в этом году Нижний Новгород будет Новогодней столицей России", - заявил он.

"Я, конечно, скучаю по зрителям, но мне удается находить плюсы в сложившейся ситуации, потому что время, которое освободилось из-за перенесенных спектаклей, я спешу провести дома, с семьей – любимой женой и сыном", - добавил артист балета.

Напомним, премьера новой постановки балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик" запланирована в театре на 24 декабря. Сейчас артисты под руководством Морихиро Ивата трудятся над спектаклем. Ранее художественный руководитель театра Александр Топлов отметил, что в спектакле будут применены современные технологии.

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Теги:
Артист Театры
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