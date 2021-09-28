Восемь бортов, совершивших посадку в Нижнем Новгороде из-за тумана, вылетят в Москву утром 3 ноября Общество

Восемь бортов, совершивших посадку в Нижнем Новгороде из-за тумана, вылетят в Москву утром 3 ноября, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Стоит отметить, что в настоящее время все пассажиры высажены из самолетов, часть разъехалась своим ходом, часть заселились в гостиницу, меньшая часть остаётся в нижегородском аэропорту Чкалов.

На данный момент отправлено уже 17 рейсов, 10 рейсов уйдёт в течении 3-4 часов. Восемь остальных рейсов будут отправлены 3 ноября с утра.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о непростой ситуации, которая сложилась в аэропорту Нижнего Новгорода в связи с возвратными рейсами из столичных аэропортов из-за сильного тумана утром 2 ноября.

Глеб Никитин в эфире ТК "Россия-24" сообщил, что около 1,5 тысяч пассажиров остаются в аэропорту Нижнего Новгорода. "Размещение пассажиров и их кормление – ответственность авиакомпаний, но мы не могли остаться в стороне, поэтому приняли решение обеспечить пассажиров и транспортом, и гостиницами. Сейчас размещение пассажиров уже идет. Более того, за свой счет обеспечим пассажиров горячим питанием и напитками", - особо подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова 2 ноября принял как запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Аэропорты столицы не принимали самолёты из-за сильного тумана.

Для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб. Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуется размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также обеспечиваются трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. Заселение в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам.