Депутаты Госдумы от Нижегородской области помогают медучреждениям во время пандемии Общество

Фото: пресс-служба партии

Депутаты Госдумы от Нижегородской области помогают медицинским учреждениям региона во время очередной волны коронавирусной инфекции. Депутат Госдумы Юрий Станкевич посетил городскую клиническую больницу № 13 Нижнего Новгорода.

Согласно информации, депутат встретился с главным врачом, чтобы обсудить потребности больницы на текущий момент, и осмотрел медучреждение. После чего пообщался с медперсоналом больницы, чтобы поддержать их в это непростое время, и передал им подарки.

В ближайшее время при помощи Юрия Станкевича закупят необходимые для больницы расходные материалы.

"Помогать, безусловно, важно и нужно. Будем работать по потребностям, которые есть у больницы, главврач нам их сегодня озвучил. Есть вопросы, которые касаются материально-технического обеспечения и средств индивидуальной защиты – это те предметы, которые необходимо менять потоком. Важно, что сегодня у больницы есть все возможности и техническое оснащение для оказания высококвалифицированной помощи пациентам. Обстановка напряженная, но рабочая, коллектив вселяет уверенность. Надеюсь в связке с ограничительными мерами, которые сегодня действуют, заболеваемость пойдет на спад. А мы продолжим дальше помогать медучреждениям, пользуясь и собственными возможностями, и возможностями "Единой России", и организациями, с которыми мы сотрудничаем", - отметил Юрий Станкевич.

Сегодня больница оказывает большой объем экстренной помощи. На базе медучреждения открыт госпиталь на 640 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Помимо этого функционируют другие направления оказания помощи.

Как честно признался главный врач больницы Сергей Бухвалов, психологически работать сейчас очень сложно.

"Возможности у больницы – колоссальные. У нас работает серьезная команда, достаточно всего медперсонала, мы быстро перестраиваемся и подстраиваемся под новые условия. Но психологически это все дается тяжело врачам. Мы рады любой помощи и поддержке. Такие жесты дают серьезную подпитку докторам, что о них помят, знают и заботятся", - сказал Сергей Бухвалов.

"Есть такое понятие "неблагополучная троица". И сейчас в ней – врач, пациент и вирус. Если врач объединяется с пациентов, то они победят вирус. А вот если пациент объединяется с вирусом, то врачи зачастую бессильны. А люди часто идут по такому сценарию – не прививаются, не соблюдают дистанцию и масочный режим, не следят за гигиеной - вирус этим пользуется. И здесь мы вместе должны приложить усилия, чтобы помочь врачам спасать здоровье и жизни", - заявил глвврач.

Обратиться в региональный волонтерский центр "Единой России" можно по телефону 8 (831) 439-74-06. Также работает единый круглосуточный телефон колл-центра для получения помощи во время пандемии 8-800-200-34-11. Волонтеры помогают находящимся на самоизоляции жителям старше 65 лет; тем, кто проходит лечение на дому; людям с ограниченными возможностями здоровья; многодетным семьям в приобретении и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Помимо помощи медицинским организациям и жителям волонтеры "Единой России" также проводят разъяснительную работу среди нижегородцев по профилактике заболевания. Добровольцы раздают информационные листовки о деятельности волонтерского центра, пунктах вакцинации, рассказывают о необходимости соблюдения мер безопасности.

Напомним, в рамках акции "Мы вместе" представители волонтерских центров "Единой России", волонтерских штабов ОНФ, "Волонтеров-медиков", "Волонтеров Победы", активистов "Молодой Гвардии" оказывают помощь гражданам и медикам.

В Нижегородской области волонтерский центр "Единой России" начал работу 23 марта 2020 года. Волонтеры выполняют непрофильную работу в больницах и поликлиниках, дежурят в колл-центрах, помогают медикам с транспортом, развозят лекарства больным на дом. Оказывают адресную помощь тем, кому это необходимо.

Добровольцем волонтерского центра может стать любой желающий, кто готов помогать нижегородцам. Для этого достаточно оставить заявку по вышеуказанному номеру телефона или заполнить онлайн-форму на сайте регионального отделения "Единой России".