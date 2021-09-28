Нелегальную свалку в Богородском районе обнаружили с помощью квадрокоптера

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Для мониторинга лесного фонда Нижегородской области в настоящее время используется 47 квадрокоптеров. Беспилотные аппараты следуют по 166 воздушным маршрутам патрулирования и обследуют леса для выявления нарушений.
Как рассказали в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, в прошлом году в Нижегородской области опробовали новый метод мониторинга на территории лесного фонда – с помощью 12 квадрокоптеров. В 2021 году были приобретены ещё 35 дронов.
Во время беспилотного патрулирования в Богородском лесничестве в лесопарковом "зелёном поясе" в октябре была обнаружена несанкционированная свалка.
В Минлесхозе сообщили, что мусор в лес вывозился с одного из участков на территории СНТ "Василёк". За нарушение правил санитарной безопасности в лесах садовода привлекли к административной ответственности по ст. 8.31 КоАП РФ и и оштрафовали на 5 000 рублей.
Маршруты патрулирования лесного фонда летательными аппаратами формируются по местам заготовки древесины, труднодоступным и отдалённым от дорог территориям, а также с учётом повышенной рекреационной нагрузки на леса.
Ранее сообщалось, что беспилотный аэростат будет отслеживать и фиксировать правонарушения на нижегородских дорогах.
Напомним, что Нижегородская область по эффективности использования леса вошла в топ-10 российских регионов.
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