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Общество

Нелегальную свалку в Богородском районе обнаружили с помощью квадрокоптера

03 ноября 2021 14:14  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Для мониторинга лесного фонда Нижегородской области в настоящее время используется 47 квадрокоптеров. Беспилотные аппараты следуют по 166 воздушным маршрутам патрулирования и обследуют леса для выявления нарушений.

Как рассказали в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, в прошлом году в Нижегородской области опробовали новый метод мониторинга на территории лесного фонда – с помощью 12 квадрокоптеров. В 2021 году были приобретены ещё 35 дронов.

Во время беспилотного патрулирования в Богородском лесничестве в лесопарковом "зелёном поясе" в октябре была обнаружена несанкционированная свалка.

В Минлесхозе сообщили, что мусор в лес вывозился с одного из участков на территории СНТ "Василёк". За нарушение правил санитарной безопасности в лесах садовода привлекли к административной ответственности по ст. 8.31 КоАП РФ и и оштрафовали на 5 000 рублей.

Маршруты патрулирования лесного фонда летательными аппаратами формируются по местам заготовки древесины, труднодоступным и отдалённым от дорог территориям, а также с учётом повышенной рекреационной нагрузки на леса.

Ранее сообщалось, что беспилотный аэростат будет отслеживать и фиксировать правонарушения на нижегородских дорогах.

Напомним, что Нижегородская область по эффективности использования леса вошла в топ-10 российских регионов.

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Теги:
Лесное хозяйство Свалки
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