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Общество

Семь из одиннадцати ретро-трамваев доставили в Нижний Новгород

03 ноября 2021 15:35  [59] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода (архив)

Семь из одиннадцати закупленных ретро-трамваев уже доставили в Нижний Новгород. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на МП "Нижегородэлектротранс".

Речь идет о трамвайных вагонах модели 71−415 "Ретро". Их произвели на заводе "Уралтрансмаш". 

Согласно информации, на сегодняшний день три ретро-вагона уже работают на линии - маршруту №2 "Городское кольцо", один находится на техобслуживании. Еще три будут выпущены на линию после того, как руководство предприятия завершит оформление документов.

Полностью партия будет доставлена в наш город до конца ноября.

Напомним, что на приобретение трамвайных вагонов в бюджет города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей.

Как сообщалось ранее, вагон оборудован по всем современным техническим стандартам. В салоне есть кондиционер на лето и печи на холодное время года, розетки для зарядки мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi. А двери трамвая оснащены подсветкой.

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Теги:
Трамвай Транспорт
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